Alemanha faz ultimato à Rússia: explicações sobre Navalny ou sanções europeias

A Alemanha, que atualmente preside à União Europeia, iniciará discussões sobre possíveis sanções contra a Rússia se Moscovo não der "nos próximos dias" explicações sobre o envenenamento de Alexei Navalny, avisou o chefe da diplomacia alemã este domingo.

Em entrevista ao diário alemão "Bild", Heiko Maas salientou que, se a colaboração da Rússia no esclarecimento da suspeita de envenenamento de Navalny não for mais além do que uma “cortina de fumo”, isso será mais um indício de que “tem algo a esconder”.

"Estabelecer ultimatos não ajuda ninguém, mas se nos próximos dias o lado russo não ajudar a esclarecer o que aconteceu, então teremos de discutir uma resposta com os nossos parceiros", sublinhou, acrescentando que as sanções que fossem decididas teriam de ser "direcionadas".

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, “muitos indícios” apontam para que o Estado russo esteja por detrás da suspeita de envenenamento de Alexei Navalny com uma substância neurotóxica do tipo "novichok". Maas assinalou que “apenas um grupo muito pequeno de pessoas” têm acesso a este tipo de agente tóxico.