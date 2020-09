Djokovic desclassificado do US Open após acertar com bola numa juíz de linha

O tenista Novak Djokovic foi desclassificado do US Open depois de ter acertado com uma bola garganta de uma juíz de linha. O tenista pediu desculpa à juíz, mas, de acordo com as regras, foi obrigado a abandonar o torneio.

O número um mundial do ténis jogava o primeiro set frente ao espanhol Pablo Carreño-Busta, a contar para os oitavos de final do torneio norte-americano, numa altura em que perdia por 6-5. Djokovic atirou, aparentemente sem intenção, a bola contra uma juiz de linha, que caiu e ficou, momentaneamente, combalida.



A equipa de arbitragem esteve, depois, a dialogar em pleno ‘court’ e decidiu-se pela desqualificação do sérvio, que perseguia um quarto título no US Open, após as vitórias de 2011, 2015 e 2018, e um 18.º do ‘Grand Slam’.