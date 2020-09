Tanak vence em casa na estreia da Estónia no Mundial de Ralis

Ott Tanak é um homem feliz e a Estónia é um país feliz, este domingo. O piloto venceu no seu país natal, que por sua vez se estreou a organizar uma prova do Mundial de Ralis. Em suma, o povo estónio está feliz.

O campeão do mundo, que corre pela Hyundai, concluiu o primeiro Rali da Estónia da história em 1:59.53,6 horas, batendo a concorrência do companheiro de equipa, o irlandês Craig Breen, por 22 segundos. O francês Sébastian Ogier (Toyota) ficou em terceiro, a 26,9 segundos.

Ao terminar no último lugar do pódio, Ogier manteve a liderança do Mundial, com 79 pontos, mais nove do que o vice-campeão e companheiro de equipa, o inglês Elfyn Evans, quarto classificado na Estónia. Tanak subiu da quinta para a terceira posição, com 66 pontos, num dia em que se realizaram seis especiais e ainda a "power stage", em Tartu.

O grande derrotado do fim de semana, após seis meses de paragem forçada da competição devido à pandemia, foi Thierry Neuville (Hyundai). O belga foi forçado a abandonar no sábado, face a um problema na roda traseira direita, na sétima prova especial de classificação.

Depois da Estónia, a caravana do Mundial de Ralis tem mais três etapas previstas até ao fim do campeonato: Turquia (de 18 a 20 setembro), Itália (de 8 a 11 de outubro) e Bélgica (de 19 a 22 de novembro).