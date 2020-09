André Gomes dispensado da seleção. Ronaldo já treina

André Gomes foi considerado indisponível para o embate com a Suécia, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga das Nações, e dispensado dos trabalhos da seleção nacional, este domingo.

No site oficial, a Federação Portuguesa de Futebol explicou que o médio do Everton foi dado como indisponível para o jogo em Solna pela Unidade de Saúde e Performance e, portanto, não segue viagem com a restante comitiva da seleção portuguesa de futebol.

Este domingo, a equipa de Fernando Santos cumpriu o último treino antes da partida para a Suécia. Os jogadores que foram titulares frente à Croácia, partida que Portugal venceu por 4-1, ficaram de fora. Os titulares realizaram trabalho físico de recuperação no hotel.

Quem treinou foram "todos os jogadores que ficaram fora das opções iniciais" para o encontro com a Croácia, o que significa a inclusão de Cristiano Ronaldo, que falhou a receção aos vice-campeões do mundo devido a uma infeção num dedo do pé direito.

Portugal defronta a Suécia na terça-feira, às 19h45, em Solna. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.