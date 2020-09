Papa Francisco marca primeira viagem para fora de Roma desde a pandemia

O Papa vai visitar a cidade italiana de Assis em outubro. Será a primeira viagem de Francisco para fora de Roma desde que a pandemia do novo coronavírus chegou a Itália, em fevereiro.

De acordo com um porta-voz da Basílica de Assis, o Papa vai assinar uma nova encíclica, "Todos irmãos", sobre a fraternidade e a amizade social, que deverá focar-se em como Francisco acredita que o mundo pós-pandemia deve ser.

Esta será a terceira encíclica do papa Francisco, depois da publicação de Lumen Fidei (2013), sobre "a luz da fé" e Laudato Si’ (2015), acerca do "cuidado da casa comum".



O padre Enzo Fortunato anunciou, em comunicado, que o Papa viajará para Assis a 3 de outubro, véspera da festa de São Francisco, que nasceu na pequena localidade do centro de Itália.

A visita, de caráter privado devido à pandemia, inclui a celebração de uma missa junto ao túmulo de São Francisco, sem a participação dos fiéis.

Na quarta-feira, Francisco voltou a acolher as tradicionais audiências semanais com fiéis, em que alertou para as mudanças superficiais e que a solidariedade é o melhor caminho para se sair da crise pandémica.



[notícia atualizada às 11h45]