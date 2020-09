Oficial. FC Porto anuncia transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton

O FC Porto anunciou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton, a troco de 40 milhões de euros. Fábio Silva assina contrato válido por cinco temporadas com o clube inglês.

O avançado de 18 anos sai por um valor muito abaixo da cláusula de rescisão acordada aquando da renovação, na última época, que era de 125 milhões de euros.



Fábio Silva é uma das jóias da coroa da formação do FC Porto. Após vencer a Youth League, numa época em que marcou 33 golos em 39 jogos pelos sub-19 portistas, o ponta de lança saltou diretamente para a equipa principal. Na temporada passada, em que foi utilizado maioritariamente como suplente, Fábio Silva apontou três golos em 21 encontros.

O português é agora a transferência mais cara da história do Wolverhampton.

Jeff Shi, presidente do Wolves, diz que o clube está atendo à evolução de Fábio Silva há muito tempo e deposita elevadas expetativas no ponta-de-lança português.

"Já seguimos o Fábio há muito tempo. Só precisamos de ver alguns minutos dele a jogar para perceber que tem um enorme talento natural. O Fábio tem evoluído muito rápido e provou o seu valor na equipa principal do FC Porto. O nosso treinador acredita que ele é uma transferência importante para ajudar a equipa no imediato", pode ler-se, no site oficial do clube.

O jovem já deixou as suas primeiras palavras como reforço do Wolverhampton, através das redes sociais: "Estou muito contente por estar aqui, não vejo a hora de poder vestir esta camisola e poder celebrar com vocês".