Fábio Silva a caminho do Wolverhampton por 40 milhões de euros

O FC Porto terá acordado a transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton Wanderers, de Inglaterra, por 40 milhões de euros, segundo avança o jornal "O Jogo", este sábado.

De acordo com a referida fonte, a oficialização da venda do avançado, de 18 anos, à equipa de Nuno Espírito Santo deverá acontecer em breve.

Fábio Silva sai por um valor muito abaixo da cláusula de rescisão acordada aquando da renovação, na última época, que era de 125 milhões de euros. Isto porque o FC Porto precisa de fazer dinheiro com vendas de jogadores, para cumprir as normas do Fair Play financeiro da UEFA.

Fábio Silva é uma das jóias da coroa da formação do FC Porto. Após vencer a Youth League, numa época em que marcou 33 golos em 39 jogos pelos sub-19 portistas, o ponta de lança saltou diretamente para a equipa principal. Na temporada passada, em que foi utilizado maioritariamente como suplente, Fábio Silva apontou três golos em 21 encontros.

O precoce avançado junta-se, no Wolverhampton, aos também portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota.

