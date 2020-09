Ministério da Cultura estende prazo das linhas de apoio até 13 de setembro

O Ministério da Cultura prolongou por uma semana o prazo para requerer qualquer uma das três linhas de apoio ao setor criadas no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social.

A data limite, que era sexta-feira, passa a ser o dia 13 de setembro, próximo domingo, revelou a ministra Graça Fonseca à Renascença.

"O Ministério da Cultura decidiu prolongar o prazo para o preenchimento dos formulários referentes às linhas de apoio criadas especificamente para a Cultura. Uma linha de apoio social complementar dirigida às pessoas na área da Cultura, no valor máximo de 34 milhões de euros, uma linha de apoio à atividade de entidades artísticas, no valor de três milhões de euros, e uma linha de apoio às despesas realizadas para adaptação de equipamentos culturais, no valor de 750 mil euros. Com esta medida, o que pretendemos é que estas verbas possam chegar ao maior número possível de artistas, profissionais do setor das artes e entidades artísticas", explicou a ministra da Cultura.