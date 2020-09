Mais vagas que recém-formados. SNS estende convite a médicos no estrangeiro

O secretário de Estado de Saúde já assinou o despacho que abre 950 vagas para recém-formados no Serviço Nacional de Saúde (SNS): 911 serão para especialistas hospitalares e 39 para especialistas de saúde pública. Há mais vagas que recém-especialistas porque o convite estende-se, também, a quem exerce no estrangeiro.

"Estas vagas são mais do que os especialistas que acabaram a sua formação: 727 especialistas hospitalares e 29 especialistas de saúde pública. Existem muitos especialistas que, por razões diversas, ou não entraram noutros concursos e portanto estarão no sistema mas não no SNS. O SNS quer captar mais recursos humanos e, por isso, abriu também mais vagas. Há outros poderão estar fora do país e que poderão concorrer", detalha António Lacerda Sales à Renascença.

A abertura destas quase mil novas vagas tem como objetivo um reforço quer ao nível de especialidades hospitalares, quer da especialidade de saúde pública, esta em função da pandemia do novo coronavírus.

As unidades hospitalares mais reforçadas são a medicina interna, a anestesiologia e a pediatria, com 151, 68 e 63 novas vagas, respetivamente. "Correspondem às grandes necessidades que temos neste momento", explica o secretário de Estado da Saúde.