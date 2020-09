Volta a França. Nans Peters vence oitava etapa isolado, Adam Yates segura camisola amarela

O francês Nans Peters (AG2R-La Mondiale) venceu isolado a oitava etapa da Volta a França em bicicleta, fazendo vingar uma fuga, com o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) a segurar a liderança da geral individual.

Peters, de 26 anos, cumpriu os 141 quilómetros entre Cazères e Loudenvielle, a primeira etapa nos Pirenéus, em 4:02.12 horas, 47 segundos a menos do que o letão Toms Skujins (Trek-Segafredo), segundo colocado, e o espanhol Carlos Verona (Movistar), terceiro.

Nas contas da geral, Adam Iates, que foi 12.º, segue de amarela vestida, com três segundos de vantagem para o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que chegou com o mesmo tempo, em 16.º, e nove segundos para o francês Guillaume Martin (Cofidis).

Tadey Pogacar (UAE Emirates) foi um dos vencedores do dia, ao recuperar parte do tempo perdido na etapa de sexta-feira. O esloveno reentra no "top-10!, agora a 48 segundos de Yates. Fora da corrida pelo triunfo está Thibaut Pinot.

O francês quebrou, devido a problemas físicos, e cortou a meta a mais de 25 minutos do vencedor.

No domingo, o pelotão volta a correr uma tirada de alta montanha, com duas contagens de primeira categoria, duas de terceira e uma de quarta, ao longo de 153 quilómetros, entre Pau e Laruns.