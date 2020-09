Surpresa no US Open. Coric elimina Tsitsipas na terceira ronda

Stefanos Tsitsipas é o primeiro "top-10" masculino a cair precocemente no US Open. O tenista grego foi eliminado na terceira ronda do torneio norte-americano do Grand Slam pelo croata Borna Coric, em cinco "sets".

Coric, 32.º do "ranking" ATP, afastou Tsitsipas, número seis mundial e vigente campeão do Estoril Open, com os parciais de por 7-6 (7-2), 4-6, 6-4, 5-7 e 6-7 (4-7), num duelo que durou mais de quatro horas e meia.

Na quarta ronda no piso rápido de Flushing Meadows, Borna Coric terá pela frente o australiano Jordan Thompson, 63.º da hierarquia mundial.