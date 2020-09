Nené reforça o ataque do Leixões

O Leixões anunciou a contratação do ponta-de-lança Nené, proveniente do Moreirense. O avançado assina contrato de uma época com o clube de Matosinhos.

O brasileiro disputou as últimas duas temporadas no Moreirense, com quatro golos apontados na última época.

Nené lançou-se no futebol europeu em Portugal, no Nacional, em 2008/2009, com 25 golos apontados em 38 jogos. Seguiu-se uma passagem por Itália, pelo Cagliari, Hellas Verona, Spezia e Bari, antes do regresso a Portugal.