Boavista contrata Chidozie ao FC Porto

O Boavista anunciou, este sábado, a contratação de Chidozie Awaziem.

Nenhum dos clubes esclareceu os moldes do negócio que levam o central internacional nigeriano, de 23 anos, para o Bessa.

Chidozie tinha mais um ano de contrato com o FC Porto. Segundo "O Jogo", o central foi emprestado por uma época, com o Boavista a ficar com opção de compra, que contempla contrato de quatro temporadas.

Na última época, Chidozie foi cedido ao Leganés, de Espanha, por que disputou 29 jogos, 26 deles na Liga espanhola. A equipa de Madrid ficou no 18.º lugar do campeonato e chegou aos oitavos de final da Taça do Rei.