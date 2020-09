Novo Banco. Deloitte diz que cumpre a lei e que informou "as partes interessadas"

A consultora Deloitte, que realizou a auditoria especial ao Novo Banco, afirma que cumpre a lei e que "as partes interessadas foram informadas sobre a existência de trabalhos desenvolvidos no passado para o BES e Novo Banco".

"Em particular, no caso de assessoria a transações, pela própria natureza aberta dos processos, o nosso envolvimento nos mesmos é de conhecimento público. Esta é prestada com o objetivo de maximizar a competitividade do processo e, consequentemente, o resultado para o vendedor, e garantir a todos os concorrentes ao processo de venda, acesso à informação disponível em condições de equidade", é referido.

A Deloitte acrescenta que "em circunstância alguma" participou no processo de decisão, acrescentando que "nem o poderia ter feito por regras legais e deontológicas".

No esclarecimento, a consultora afirma, também, que "responde pela qualidade dos seus trabalhos e dos seus relatórios". Esta auditoria especial, "face à natureza relevante para o país e partes interessadas, envolveu os profissionais mais qualificados e experientes", seguindo "os critérios de independência e ética mais elevados".

Na sexta-feira, o Bloco de Esquerda apelou ao Presidente da República e ao Governo que considerem nula a auditoria da Deloitte ao Novo Banco, considerando que está "ferida de morte" e não garante "seriedade, rigor e independência" devido ao "conflito de interesses" da consultora.

"Nós convocámos ontem [quinta-feira] esta conferência de imprensa porque tivemos conhecimento, através de uma denúncia, de um facto que, entretanto, confirmámos por uma notícia antiga da agência Reuters de 2017 e que hoje [sexta-feira] surge na comunicação social", explicou a deputada do BE Mariana Mortágua.