Regresso às aulas em pandemia

Com a pandemia da Covid-19, é necessário alterar o sistema educativo, tirando algumas lições das experiências do final do último ano letivo.

É igualmente importante avaliar a qualidade dos métodos utilizados e o seu impacto entre as crianças e os jovens.

O Da Capa à Contracapa desta semana esteve na Feira do Livro, à conversa com o ex-ministro da Educação Nuno Crato e também Filomena Gaspar, investigadora do CES da Universidade de Coimbra, nesta altura a estudar o impacto da pandemia na satisfação e exaustão parental.

Falamos de capacidades pedagógicas, de desafios para professores e alunos, de capacidade de organização das escolas e do pano de fundo psicológico de tudo isto.

De facto, é preciso debater não só a qualidade dos novos tipos de aprendizagem, mas também o bem-estar e desenvolvimento dos alunos. Qual deverá ser o principal papel das escolas neste momento: pedagógico ou emocional?

