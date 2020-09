Fernando Santos muito satisfeito com goleada. "Correspondemos a 100%"

Fernando Santos, selecionador nacional, ficou muito satisfeito com a exibição da seleção nacional na vitória por 4-1 contra a Croácia, na primeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Em declarações à RTP, diz que os jogadores conseguiram superar as dificuldades físicas visíveis nas duas equipas.

"Achava que os jogadores poderiam dar esta resposta pelo que fizeram durante a semana, mas era difícil adivinhar. Foi igual para as duas equipas, jogadores com alguma dificuldade, mas achei que poderíamos fazer um bom jogo. Era um grande adversário e correspondemos a 100%, tirando alguns períodos menos bons, o que faz parte do futebol", disse.

O selecionador explicou ainda a escolha de Diogo Jota para colmatar a ausência de Cristiano Ronaldo.

"Escolhi o Diogo pelo que vemos nos treinos e o que queria do jogo. O João Félix mais móvel na saída de jogo, o Jota muito rápido nas diagonais e o Bernardo Silva mais com bola", explicou.

O técnico abre ainda a possibilidade de Cristiano Ronaldo estar apto para defrontar a Suécia, na terça-feira: "Teria jogado se estivesse em condições, mesmo que fosse só para entrar mais tarde. À partida vai para a Suécia, tem de recuperar da infeção, não está lesionado, é diferente. Já treinou hoje e vai treinar amanhã".