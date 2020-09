Cristiano Ronaldo falha receção à Croácia

Cristiano Ronaldo não defrontará a Croácia no primeiro jogo da seleção nacional na fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações.

O nome do capitão de Portugal não consta na lista de 23 inscritos para a partida deste sábado no Estádio do Dragão. Em vez de Ronaldo, será Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, a vestir a camisola "7".

Cristiano Ronaldo tem uma infeção num dedo do pé direito. A situação tem sido tratada com antibiótico e reavaliada diariamente, no entanto, em conferência de imprensa, na véspera, Fernando Santos admitiu que duvidava que o avançado da Juventus recuperasse a tempo do jogo.

"Uma infeção é o antibiótico que decide", explicou o selecionador nacional, que também aproveitou para esclarecer o caso:

"Na quarta-feira de manhã, o Cristiano apareceu com alguma dor num pé e entendemos que era melhor fazer ginásio. Depois do almoço, percebemos o que era. De repente, um dos dedos de um pé começou a ficar muito encarnado e quente e percebemos que era uma infeção que tinha apanhado. Foi logo atacado com antibióticos e agora é um processo normal, o antibiótico é que vai resolver o problema."



Portugal recebe a Croácia, na primeira jornada do grupo C da primeira divisão da Liga das Nações, este sábado, às 19h45, no Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.