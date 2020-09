Jorge Jesus lança Darwin. "Pediu-me para jogar um bocadinho"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, lançou Darwin Nuñez para a sua estreia na equipa das águias, no amigável contra o Rennes, no Estádio da Luz. À BTV, no final do jogo, explicou a escolha.

"Meti o Darwin porque ele ficou deslumbrado com todo este cenário do Benfica e pediu: 'não treino há seis dias mas se me puser nem que seja cinco minutos, deixe-me jogar um bocadinho'. E eu meti-o 15 minutos", disse.

O técnico das águias destacou ainda os outros jogadores que regressam de lesão ou longos períodos de paragem: "O Grimaldo fez o primeiro jogo-treino, tal como o Pedrinho, que há seis meses não joga. O Éverton que levou uma pancada no início da pré-época e anda a defender-se um bocado. Não anda a jogar ao ritmo dele".

Depois do sexto triunfo seguido na pré-época, Jesus mostra-se feliz pelo desenvolvimento pela equipa.

"Jogo a jogo a equipa tem vindo a melhorar. Esta equipa do Rennes foi terceira classificada da Ligue 1. Já tem dois jogos no campeonato e que nos obrigou a correr mais. O Benfica foi melhorando em termos defensivos. Estamos seguros, jogue quem jogar. Temos dia 15 o nosso primeiro jogo a sério, que é muito importante", disse.

"Benfica precisa de jogadores de topo mundial"

Sobre o ataque ao mercado, Jesus diz que o Benfica precisa de jogadores de topo mundial para corresponder à qualidade das infraestruturas do clube.

"Passado quatro, cinco anos regressei e vi um Benfica diferente. Melhorou muito em termos de instalações. Tem umas instalações de topo mundial. Agora só precisa também de ter jogadores de topo mundial. Qualquer jogador que entre aqui fica orgulhoso por trabalhar com umas condições fora do que é a realidade do futebol no mundo", termina.