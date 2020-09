Benfica bate o Rennes na estreia de Darwin Nuñez

O Benfica, de Jorge Jesus, somou o sexto triunfo em seis jogos na pré-temporada de 2020/21, ao vencer a Rennes por 2-0, num encontro disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, à porta fechada.

Pizzi, aos 33 minutos, de grande penalidade, e o brasileiro Gabriel, aos 64, de cabeça, na sequência de um canto, selaram o triunfo face aos gauleses, num jogo em que se estreou o uruguaio Darwin Núñez, adquirido na sexta-feira por 24 milhões de euros.

A formação ‘encarnada’ cumpriu os primeiros três jogos no Benfica Campus, no Seixal, onde bateu sucessivamente o secundário Estoril Praia (4-1, em 22 de agosto), o Belenenses SAD (4-0, em 25) e o Farense (5-1, em 26).

Já na Luz, os vice-campeões nacionais já tinham batido os ingleses do Bournemouth, do segundo escalão (2-1, em 30 de agosto), e o Sporting de Braga (2-1, em 02 de setembro), somando hoje o sexto triunfo em seis jogos.

A formação ‘encarnada’ tem o primeiro jogo oficial marcado para 15 de setembro, dia em que joga no reduto dos gregos do PAOK Salónica, em encontro da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é disputada em apenas um jogo.

Depois, o Benfica estreia-se em 18 de setembro na I Liga, em Famalicão, para, caso ultrapasse o PAOK, jogar em 22 na Rússia, face aos Krasnodar, na primeira mão do ‘play-off’.

Até ao final de setembro, os comandados do ex-treinador do Flamengo recebem o Famalicão, no dia 26, e, em 29 ou 30, podem receber o Krasnodar, para decidir o apuramento para a fase de grupos da ‘Champions’.

Para a época 2020/21, e além de Núñez, o Benfica já contratou o guarda-redes Helton Leite (ex-Boavista), os defesas Gilberto (Fluminense) e Vertonghen (Tottenham), os médios Everton Cebolinha (Grêmio) e Pedrinho (Corinthians) e o avançado Waldschmidt (Friburgo).