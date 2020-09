Ilusionista alcança 7.500 metros de altura agarrado a 52 balões de hélio

O conhecido ilusionista norte-americano, David Blaine, voltou a surpreender o mundo ao desafiar as leis da gravidade. O performer alcançou os 7.500 metros de altura do solo, agarrado a 52 balões de gás hélio.

A aventura foi transmitida em direto para o YouTube, na última quarta-feira, tendo tido uma audiência de cerca de 770 mil espetadores. Ao que parece, o norte-americano acabou por superar as suas próprias expetativas, uma vez que o objetivo inicial seria alcançar uma altura de 5.400 metros do solo.

“É magia, sinto que estou a flutuar no ar”, descreveu David à sua equipa, enquanto se encontrava no ar. O desafio durou 30 minutos, no total.