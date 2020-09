“Diário de Uma Pandemia” em Lisboa. “Era necessário registar estes momentos únicos”

A Covid-19 vive na memória dos portugueses há seis meses, através das centenas de imagens que, ao longo de semanas, foram chegando aos ecrãs de todos. Desde a deteção da primeira infeção no país, a 2 de março, centenas de fotojornalistas portugueses percorreram ruas e hospitais com as lentes apontadas para a nova realidade que agora se vive.

A partir do próximo dia 8 de setembro, vai ser possível observar com mais atenção os principais trabalhos fotográficos destes profissionais.

Mais de 130 fotógrafos mostram como foram os dias dos portugueses desde a chegada da Covid-19, através de fotografias que vão estar em exposição, a partir de segunda-feira, na Galeria CC11, do bairro de Alvalade, em Lisboa.