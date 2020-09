Madeira Rodrigues exige explicações de Varandas por dívida ao Braga por Amorim

"É legítimo que queiramos o treinador do rival direto do campeonato passado. É legítimo querer. Trazê-lo já está no limite da ética. Trazê-lo e não pagá-lo, por mais desculpas que arranjemos, é inexplicável. Nós éramos um clube diferente. Éramos um clube sério. Podíamos não estar a ganhar, como não estamos a ganhar, como não ganhámos com Bruno de Carvalho, mas tínhamos esta diferença que nos marcava e até isso já perdemos. Isto é uma vergonha. Por favor expliquem-nos hoje o que é que se está a passar", exige o ex-candidato à presidência do Sporting.

Pedro Madeira Rodrigues lembra que, com Bruno de Carvalho, o Sporting passou por cinco anos "de chico-espertice, de aldrabice, de calotes, de muita coisa", e que a esperança com Varandas era que o paradigma se alterasse e que o Sporting voltasse a ser "um clube honrado, cumpridor, sério". "Este caso mostra que nada disto acontece", acusa.

Pedro Madeira Rodrigues estranha ainda mais a dívida ao Braga por ver o Sporting gastar cerca de 13 milhões nas compras de Feddal, Nuno Santos e Pedro Gonçalves. Embora discorde da forma adotada, o ex-candidato entende os "ultimatos públicos feitos pelo Braga":

"Eu percebo a situação deles. Estão a fazer um bom campeonato e depois tiram-lhes o treinador. Que também não foi completamente tirar, porque houve um acordo entre os clubes. Mas percebo a posição do Braga. Vê o Sporting a fazer contratações, pagámos agora 6,5 milhões por metade do passe de um jogador do Famalicão [Pedro Gonçalves], e não temos dinheiro para honrar este compromisso? Até chegar Bruno de Carvalho, tínhamos uma superioridade moral que se perdeu completamente."

"O 'brunismo' entrou para ficar"

No entender de Madeira Rodrigues, a forma de estar que caracterizava a presidência de Bruno de Carvalho está instalada no Sporting.

"Infelizmente, suspeito que voltámos ao tempo do Bruno de Carvalho. O 'brunismo' aparentemente entrou no Sporting e está para ficar. É isso que me preocupa e que me angustia", lamenta o empresário.

O Sporting deve ao Braga quase 12 milhões de euros. Os minhotos ameaçam levar o caso à UEFA. Internamente, a reação passará pelos tribunais, Federação e Liga. No imediato, a Sporting SAD arrisca uma multa de 1,7 milhões euros, que revertem para a Liga Portugal.