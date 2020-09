Emanuel Ferro: "O mercado está aberto e estamos preparados para isso"

Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting, não dá o plantel leonino como fechado, mesmo após o clube já ter assegurado diversas contratações. Em declarações à Sport TV depois do triunfo no jogo-treino contra o Valladolid, por 2-1, o técnico diz que o clube está preparado para eventuais mudanças.

"O mercado está aberto, para comprar e vender, faz parte. Estamos preparados par isso, as coisas estão bem programadas, importante é pensar no presente", afirmou.

O adjunto de Rúben Amorim ficou satisfeito com a exibição da equipa e a integração dos novos jogadores no plantel.

"É importante verificar o trabalho e a assimilação das ideias de jogo. Correu-nos bem, os jogadores mostraram uma grande união, é importante para ver novas dinâmicas que aparecem. A integração de novos jogadores no plantel é fundamental e todos procuram ajudar e facilitar a integração", disse.

João Palhinha foi utilizado, depois de ter ficado de fora do estágio no Algarve para definir o se futuro. "O Palhinha é jogador do Sporting há muitos anos, fez um percurso ótimo e é parte do plantel. Hoje jogou e tem um futuro brilhante pela frente".