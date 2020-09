Dito, futebolista de grande quilate, na idade jovem de 58 anos, faleceu vítima de um fulminante ataque cardíaco, quando viajava para Melgaço para ali se integrar no estágio dos jogadores do Gil Vicente, clube onde exercia o cargo de diretor geral.



Eduardo José Gomes Camassele Mendez, no mundo do futebol conhecido por Dito, deixa-nos uma história de luxo na sua passagem pelo futebol português.

Começou jovem, passeou a sua classe envergando diversas camisolas, com especial destaque para as do Sporting de Braga, Benfica e Futebol Clube do Porto, e representou por 17 vezes a nossa seleção nacional.

Em 1986 deu o primeiro grande salto na sua carreira vinculando-se ao Benfica, onde foi defesa-central indiscutível e ajudou a vencer diversos títulos.

Dois anos depois, no verão quente de 1988, aceitou o convite de Pinto da Costa para se mudar para o FC Porto, tendo nessa altura sido acompanhado por Rui Águas, dando assim substância a um golpe que nesse tempo fez furor em todo o país.

Essa transferência acabou por não resultar, uma vez que Dito deixou os dragões apenas um ano depois, não tendo conseguido garantir a titularidade no grande clube nortenho.

Dito espalhou classe nos muitos relvados em que atuou em Portugal e no estrangeiro.

Defesa-central de qualidade, desempenhava as suas tarefas exibindo um futebol elegante e marcado por grande eficácia.

Deixa-nos quando certamente ele próprio ainda muito esperava da vida.

Sobretudo os que acompanharam a sua carreira, e nós fazemos parte desse número, lamentam tão infausto acontecimento, deixando a todos quantos mais de perto sentiram este golpe inesperado, uma palavra de conforto.