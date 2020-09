"Igualdade não significa uniformidade", diz Cardeal Patriarca sobre manifesto pela "liberdade de educação"

O Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, defendeu esta quinta-feira que "igualdade não significa uniformidade", ao explicar os motivos que o levaram a subscrever um manifesto pela "liberdade de educação" nas escolas, no qual quase uma centena de personalidades portuguesas pedem que seja respeitada a objeção de consciência dos pais às aulas de Educação para a Cidadania e o Desenvolvimento.

"É muito importante na resposta educativa, sobretudo no que diz respeito à formação humana, que haja um contributo das famílias", algo que, destaca D. Manuel Clemente, está previsto "quer na declaração universal dos Direitos Humanos, quer na Constituição da República Portuguesa".

"Os pais são os primeiros responsáveis pela formação dos seus filhos e das suas filhas, enquanto são menores. E por isso é muito importante esta presença dos pais, enfim, do projeto familiar dentro do projeto da escola. Que não haja aqui contradição, mas complemento."

As declarações foram proferidas à margem da apresentação do livro "Aprender a Ser Cigano Hoje", de Mirna Montenegro (Editorial Cáritas), na Feira do Livro de Lisboa -- que, nas palavras do cardeal, permitiu uma "oportuna reflexão sobre a comunidade cigana em Portugal".