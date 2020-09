Sérgio elogia Taremi. "É avançado de equipa grande"

Sérgio Conceição não esconde satisfação pela contratação de Mehdi Taremi. O treinador do FC Porto considera que o internacional iraniano tem características para se impor como avançado de clube grande.

Em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta sexta-feira, o técnico portista explica que Taremi "é um jogador interessante", que consegue ser referência na frente, mas também "sair daquele espaço que é normalmente dos atacantes, joga de costas para a baliza, joga em apoio e também nos movimentos curtos à profundidade".

"É um jogador refinado e, pelo que vi, em cima da linha defensiva, é um avançado de equipa grande porque descobre espaços onde é difícil encontrá-los. Só jogadores altamente refinados é que o conseguem fazer. Tem essas características que acho interessantes e, depois, acrescenta uma personalidade de que gosto. É muito humilde, respeitador do que o treinador pretende, do trabalho coletivo", elogia o treinador.

"Existe potencial no Zaidu"

Já sobre Sanusi Zaidu, outro dos reforços de verão do FC Porto, Sérgio Conceição vê "margem para crescer e evoluir". Contudo, avisa que "a exigência do FC Porto não é para daqui a três ou quatro meses".

"É para isso que temos de olhar. Estes jogadores chegam de clubes diferentes, em que a sua formação não foi a melhor. Não foi como estar num FC Porto. Não podemos esquecer que jogava no Mirandela e passou pelo Santa Clara. É sempre um desafio para estes jovens, mas o maior desafio é eles terem o carácter e personalidade para entenderem que estão num clube onde a pressão e a exigência são grandes. É mais nesse sentido, do que em fechar bem os espaços interiores ou o alinhamento defensivo. Isso trabalha-se e criam-se as rotinas", esclarece.

Sérgio lamenta que o futebol português não seja mais competitivo no mercado e que esteja dependente da vontade dos gigantes: "Aparece um jovem com qualidade e estão logo os tubarões todos de olho."