Sérgio Conceição. Nakajima só voltou ao FC Porto "porque os colegas fizeram muita força"

Shoya Nakajima foi reintegrado não por vontade de Sérgio Conceição, mas porque o plantel do FC Porto fez força para isso, revela o treinador.

"Só está aqui porque temos um grupo de trabalho fantástico. Os colegas fizeram muita força para que o Nakajima voltasse", revela Sérgio Conceição, em entrevista ao jornal "O Jogo", publicada esta sexta-feira.

Sérgio recorda a recusa de Nakajima em treinar após o confinamento, algo que "foi muito mau para o grupo de trabalho". Agora, o treinador do FC Porto espera ver maior compromisso da parte do japonês.

"Um dos princípios básicos de qualquer clube é haver compromisso. (...) Ele sentiu que não esteve bem", explica o treinador , acrescentando que Nakajima "sofreu um bocado porque, no momento em que se sentia psicologicamente apto, teve de sofrer a consequência do seu gesto".

Sérgio quer mais de Shoya

Agora que o internacional japonês foi reintegrado, Sérgio Conceição coloca-o ao mesmo nível dos restantes jogadores. Porém, avisa que "tem de treinar com os outros, senão, deixa de estar no mesmo patamar".

Afinal, conforme salienta Sérgio Conceição, na mesma entrevista, "Nakajima é tecnicamente apetecível, mas o futebol não é só isso":

"O Nakajima tem uma forma de estar que as pessoas não conhecem. (...) É preciso esse compromisso, o trabalho dentro do campo. O Nakajima não tem de fazer o mesmo que o Pepe ou o Mbemba. Se ele fizer o seu trabalho, dentro da equipa, emprestando a sua qualidade técnica, muito bem. Se não o faz, desce de patamar em relação aos que jogam habitualmente, que são os que me dão mais garantias."



A harmonia do grupo de trabalho é, portanto, fundamental para Sérgio Conceição, que considera que "é com disciplina que se ganha".

"Ganhar o campeonato tem a ver com essa disciplina e não abdicar dos princípios que temos aqui em função da importância dos jogadores para ganhar um campeonato", sublinha o treinador do FC Porto.