Festa do Avante. Presidente da República diz que não está “tão otimista” como DGS ou PCP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que a sua perspetiva sobre a realização da Festa do Avante! "não é tão otimista" como a perceção da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do PCP.

"Não escondo, e tive ocasião de dizer aos responsáveis do PCP, de uma forma cordial, mas muito franca, que a minha perceção não é tão otimista como a perceção da DGS e como a perceção do partido", considerou o chefe de Estado, à margem de uma visita ao município de Castro Marim, sobre o evento que decorre entre hoje e domingo no Seixal (Setúbal).

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que a DGS definiu uma série de regras que "considera suficientes para, não havendo riscos de maior, dar ‘luz verde'”, através de “uma autorização técnica, científica e especializada" ao evento, e que o PCP entende "estarem preenchidas as condições de saúde mínimas, ou suficientes, para a sua realização".

Sem discutir as questões sanitárias, o Presidente da República colocou a questão no plano da avaliação política e da perceção que a Festa do Avante! tem junto da população.