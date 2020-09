Vila Nova de Cerveira. Dois operários morrem esmagados por contentor

Dois operários morreram esmagados debaixo de um contentor carregado de areia, na zona industrial de Campos, Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.

Fonte do Comando de Viana do Castelo da GNR disse que as vítimas são um português, de 38 anos, e um imigrante do Bangladesh, de 39 anos.

A Autoridade para as Condições de Trabalho deverá agora apurar as circunstâncias e as responsabilidades do sucedido.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, que recebeu o alerta para a ocorrência às 5h39, indicou que para o local foram destacados 10 operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas, a viatura de suporte avançado de vida de Valença, a viatura médica de emergência de Viana do Castelo e psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica.