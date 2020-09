Rui Pinto no banco dos réus. "Nada do que fiz foi por dinheiro"

A primeira sessão do julgamento abriu com uma declaração de Rui Pinto. “O meu trabalho como whistleblower [denunciante] está terminado. Nada do que fiz por dinheiro.”

O julgamento de Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks, onde divulgou documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal, começou pelas 10h45, mais de uma hora depois do previsto, no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Por razões de segurança e por causa às regras sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19 o número de jornalistas autorizados a entrar na sala é reduzido. Foi feita uma lista mediante a ordem de chegada, que ditará a entrada.

Apenas 12 profissionais de comunicação foram aceites dentro da sala e não poderão usar nem telemóvel nem computador. Os restantes assistem à sessão numa sala de um outro edifício do Campus de Justiça, em sistema de videoconferência e sujeitos às mesmas regras.

Junto ao tribunal, dezenas de jornalistas concentraram-se desde cedo para verem chegar os envolvidos no processo.