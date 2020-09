Rui Pinto no banco dos réus. "Nada do que fiz foi por dinheiro"

A primeira sessão do julgamento abriu com uma declaração de cerca de três minutos de Rui Pinto, durante a qual explicou a sua atuação. “O meu trabalho como 'whistleblower' [denunciante] está terminado. Nada do que fiz por dinheiro.”

Disse estar no tribunal como arguido e testemunha protegida; que é denunciante e que se limitou a tornar pública informação, de forma inocente, em nome do interesse público.



Não se vê como um “hacker” (pirata informático). “Tornei pública muita informação que nunca seria conhecida. Fiquei chocado com o que vi, colaborei com várias autoridades estrangeiras e colaboro com as autoridades nacionais.”



Na sua breve declaração, que começou às 11h15, afirmou que foi com orgulho e não com vergonha que optou por fazer a denúncia de “graves atividades ilícitas”.

Nesta intervenção, referiu-se ainda aos sete meses em que esteve em prisão preventiva: “fui alvo de uma campanha de calúnia e difamação para desviar a opinião pública. Estive ano e meio preso. Foi um período difícil.”

Rui Pinto lamentou ter sido objeto de uma “campanha de calúnia e difamação”.