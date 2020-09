Montijo. Vereador acampa frente à câmara solidário com famílias sem casa

O vereador do PSD no Montijo, João Afonso, está a acampar entre esta quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã em frente ao edifício dos Paços do Concelho em “solidariedade com as muitas famílias” que não têm casa no concelho.

“Uma das razões é em solidariedade para com as muitas famílias no Montijo e temos uma expectativa que são mais de 500 famílias e duas mil pessoas que neste momento não têm casa, não têm casa digna ou estão na iminência de perder a casa”, explicou à agência Lusa João Afonso.

O social-democrata falava após o arranque da iniciativa que começou às 20:30 e irá terminar às 09:00 de sexta-feira, em frente ao edifício dos Paços do Concelho do Montijo, no distrito de Setúbal.

João Afonso sublinhou que a iniciativa junta elementos das estruturas locais e distritais do PSD e do CDS-PP e também independentes.

Segundo o vereador, o acampamento tem também como objetivo “protestar contra a recusa” do presidente da Câmara do Montijo, o socialista Nuno Canta, em “tomar medidas”.

“Não podemos dizer às pessoas que há dinheiro para tudo e não há dinheiro para a habitação. Não se pode dizer às pessoas que vão para a rua, isso não é solução. A Câmara do Montijo há mais de uma década que não investe um tostão na construção de casas sociais e com custos controlados e isso não é aceitável”, apontou.

Lembrando que o Montijo é um concelho limítrofe ao de Lisboa, este está a “sofrer com a pressão do aumento dos preços na capital” quer para a compra de habitações, quer nas rendas.

O anúncio do novo aeroporto previsto para o concelho é outro dos motivos para este aumento, acrescentou.