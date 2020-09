Ministro da Educação mostra-se “positivo” sobre o arranque do ano letivo

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, espera que “experiência acumulada mantenha alunos serenos”. A “mensagem de positividade” do ministro foi deixada, esta-sexta-feira, no programa "As Três da Manhã", da Renascença.

Brandão Rodrigues lembra que as escolas já reabriram de forma faseada. “Quando reabrimos as escolas vimos como diretores, os professores e não docentes colaboraram as escolas, famílias e autarquias. Esta experiência trouxe muita confiança às famílias”.

“É uma condição atípica, continua a ser inesperada, mas o certo é que não começamos ontem e neste surto pandémico já aprendemos a nos comportar de outra forma”, reforça o ministro. Segundo o mesmo, as regras de distanciamento e de higienização já fazem parte do quotidiano.

O ministro sublinhou, ainda, que “nada substitui aquilo que é o contacto nas escolas entre professor e aluno”, acrescentando que “os diretores dizem que os alunos querem voltar à escola”.