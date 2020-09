Covid-19. Novo surto em lar de Santarém com 14 infetados

A residência sénior Quinta Valemonte, em Santarém, tem 14 pessoas infetadas com covid-19, das quais 10 são utentes e quatro são funcionários, revelou esta sexta-feira à agência Lusa o coordenador da Proteção Civil Municipal.

De acordo com José Guilherme, o surto foi detetado na quinta-feira depois de terem sido realizados testes às 57 pessoas do lar.

“O lar tem 57 pessoas ao todo, sendo que 33 são utentes e 24 são funcionários. Após os testes realizados ontem [quinta-feira] existem neste momento 14 positivos, sendo que 10 são utentes e quatro são colaboradores”, indicou.

O surto no lar localizado na Besteira, na zona da Portela das Padeiras, é o segundo detetado no espaço de 11 dias, no concelho de Santarém, depois de a Casa de Repouso Fonte Serra, na Póvoa de Santarém, ter contabilizado 55 casos positivos, dos quais 42 são utentes e 13 funcionários.

À Lusa, o também comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém afirmou que, na casa de repouso Quinta Valemonte, já foi feita a separação, entre casos positivos e casos negativos, adiantando que apenas dois utentes, que apresentaram sintomas, tiveram de ser hospitalizados.

“Há dois [utentes] que estão no hospital, os restantes encontram-se todos no lar, devidamente acompanhados pela autoridade de saúde, que tem a responsabilidade pelo assunto, em conjunto, com médico responsável pelo lar”, disse.

Segundo José Guilherme, os casos positivos estão todos assintomáticos, exceto os que foram encaminhados para os Hospital Distrital de Santarém (HDS).

O coordenador da Proteção Civil Municipal de Santarém acrescentou que estão decorrer reuniões de planeamento para “intervencionar o lar”.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.833 pessoas das 59.457 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.