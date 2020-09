Covid-19. Marcelo esperava que houvesse 100 casos ou menos por dia no início de setembro

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta sexta-feira que tinha a expectativa que Portugal registasse apenas 100 casos de Covid-19, ou menos, por dia, no início de setembro, mas considerou a situação "controlada e estável". "A minha expectativa, em junho e julho, não o escondo, era que chegássemos agora [no início de setembro] com 100 casos ou menos por dia", referiu, à margem de uma visita à vila de Castro Marim, no âmbito do ciclo de deslocações a todos os concelhos do Algarve. O chefe de Estado considerou que "a situação está controlada e estável, no bom sentido do termo, em matéria de internamentos e cuidados intensivos", mas que esperava "uma tendência decrescente, tendendo para diminuir progressivamente" no número global de casos. "Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós estamos, em alguns dias da semana, com altos e baixos: aos fins de semana, [os números] são baixos - entre sábado e segunda -, e durante a semana são muito mais altos", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que não está preocupado e ressalvou que o Governo "é que diz que está preocupado". "Há várias declarações de membros do Governo que dizem que há qualquer coisa de preocupante ou que a situação é grave. Quando o Governo, com umas semanas de antecedência, admite passar a estado de contingência, não é porque está despreocupado, senão não anunciava o estado de contingência. Mais vale prevenir do que remediar. Só atua assim quem acha que pode haver o risco de, é só isso", sustentou. O Presidente da República recordou que está marcado para segunda-feira, no Porto, o retorno das reuniões sobre a evolução da Covid-19, com a presença de todos os partidos políticos com assento parlamentar. "Espero que essa sessão seja útil também para isso, para todos os partidos políticos perceberem por que é que o Governo, com antecipação, preventivamente, disse que tinha a intenção de, daí a umas semanas, vir a recorrer ao estado de contingência. Espero que essa sessão, além de esclarecer os portugueses na parte aberta, esclareça os partidos políticos com assento na Assembleia da República", sublinhou.