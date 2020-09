Balanço DGS. Mais quatro mortos e 406 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista, nesta sexta-feira, mais 406 casos de Covid-19 e mais quatro óbitos associados à doença, em comparação com os numeros de quinta-feira.

De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, as quatro mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde também se registou a maior subida do número de infeções nas últimas 24 horas (mais 194).

Segue-se a região Norte, com mais 152 casos, o Centro (mais 43), o Algarve (mais 9), o Alentejo (mais sete) e a Região Autónoma da Madeira (mais um).

O arquipélago dos Açores não regista qualquer alteração face aos números de quinta-feira.

O boletim epidemiológico da DGS aponta ainda para mais 146 pessoas dadas como recuperadas e mais 253 casos ativos no país desde ontem.

Nas unidades de cuidados intensivos estão menos quatro pessoas (num total de 40), mas estão mais cinco internadas em enfermaria (num total de 339).

No total, o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus é agora de 15.048.

Desde o início da pandemia, há seis meses, foram registados em Portugal 59.457 casos de Covid-19, 1.833 óbitos e 42.576 pessoas foram dadas como curadas.





[Em atualização]