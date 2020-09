Balanço DGS. Mais quatro mortes e 406 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista, nesta sexta-feira, mais 406 casos de Covid-19 e mais quatro óbitos associados à doença, em comparação com os números de quinta-feira.

De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, as quatro mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde também se registou a maior subida do número de infeções nas últimas 24 horas (mais 194).

Segue-se a região Norte, com mais 152 casos, o Centro (mais 43), o Algarve (mais 9), o Alentejo (mais sete) e a Região Autónoma da Madeira (mais um).

O arquipélago dos Açores não regista qualquer alteração face aos números de quinta-feira.