Venezuela acusa EUA de interferência nas eleições legislativas de dezembro

A Venezuela acusou esta quinta-feira os Estados Unidos da América (EUA) de tentarem interferir nas eleições legislativas previstas para 06 de dezembro, ao impor sanções contra quatro figuras públicas venezuelanas, duas delas relacionadas com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

“Com estas medidas ilegais, a administração de [Donald] Trump pretende impedir o inevitável. Nenhuma pressão externa poderá impedir o povo venezuelano de exercer o seu direito de votar e decidir o seu destino, de maneira soberana”, garante um comunicado do ministério venezuelano de Relações Exteriores.

O documento começa por explicar que a Venezuela “denuncia mais uma vez, perante a comunidade internacional, as agressões intervencionistas do governo supremacista de Washington”.

Caracas acusa os EUA de “violação do Direito Internacional”, ao pretender “impor ilegalmente medidas coercivas unilaterais contra as instituições democráticas venezuelanas, em particular tentando interferir na realização das eleições parlamentares”.

“O valor sagrado da democracia nada mais é do que uma retórica vazia para um governo que se gaba de ser o seu principal defensor no mundo”, acrescente o Governo venezuelano.

“A agressão contra a presidente do CNE, dois dos seus principais reitores e o procurador-geral da República [da Venezuela] não afetará o compromisso das instituições do Estado venezuelano de garantir o cumprimento das disposições constitucionais e legais, e a vontade popular. Muito pelo contrário, representam um estímulo adicional para avançar com maior eficácia e moral, em direção aos objetivos e eleitorais”, afirma.