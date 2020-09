“São histórias de partir o coração”. Em Moçambique a Covid-19 não é a maior ameaça

“Tudo começou no dia 5 de outubro de 2017, quando houve o primeiro ataque de homens armados. Na altura não se fazia qualquer ideia do que se estava a passar. Atacaram a vila de Mocímboa da Praia, durante três dias”, recorda Carlos Almeida.

À Renascença, Carlos Almeida, que vive há dez em Moçambique, denuncia uma crise humanitária que se agravou depois da passagem do ciclone Kenneth e, mais recentemente, com o recrudescimento dos ataques jihadistas.

“Durante os anos 2017, 2018 e 2019 continuaram a ocorrer muitos ataques, mas o padrão era atacarem aldeias pequenas, incendirarem casas, matarem algumas pessoas com requintes de terror. Depois do ciclone Kenneth, no dia 25 de abril, achamos que as coisas iam ficar mais calmas e realmente durante o mês seguinte as coisas acalmaram. Mas desde então, tem havido um aumento destes ataques não só em número, mas também em volume e em nível de organização”, explica o coordenador da Helpo, organização não governamental para o desenvolvimento.

“Foram atacadas mais vilas, nomeadamente Quissanga e Macomia, Mocímboa da praia foi atacada mais duas vezes e desta última vez, no início de agosto, estes terroristas tomaram uma parte da vila de Mocímboa da praia e o porto está a ser controlado por estes atacantes. As histórias que pude testemunhar são histórias de partir o coração. Pessoas que são forçadas a sair de casa por homens armados, casa incendiadas, meninas raptadas”, adianta.