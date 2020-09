Índia volta a ultrapassar 83 mil casos de Covid-19 em 24 horas

A Índia voltou a ultrapassar os 83 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, depois de um dia antes ter batido o recorde mundial de novas infeções num só dia, com 83.883 contágios.

O país registou 83.341 infeções, acumulando mais de 3,9 milhões desde o início da pandemia e aproximando-se do Brasil (o segundo país do mundo com mais casos), com 4.041.638 contágios, segundo os dados oficiais.

Também nas últimas 24 horas o país registou mais 1.096 mortes, elevando o total de óbitos para 68.472.

A taxa de mortalidade na Índia, de 1,75%, está muito abaixo da média global de 3,3%.

Num país com 1,4 mil milhões de habitantes, apenas os locais mais afetados pelo vírus permanecem em isolamento.

Justificando o levantamento das restrições ao confinamento enquanto as infeções aumentam, o secretário da Saúde, Rajesh Bhushan, disse que a capacidade de testes foi aumentada e que os procedimentos de segurança foram postos em prática.

"Embora as vidas sejam importantes, os meios de subsistência são igualmente importantes", disse Bhushan.

A economia da Índia contraiu-se em 23,9% no segundo trimestre, o seu pior desempenho em pelo menos 24 anos.

A pandemia já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.