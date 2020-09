Crise na Bielorrússia. Opositora Tikhanovskaya pede na ONU sanções contra Lukashenko

Lukashenko, que há 26 anos lidera em estilo autoritário a ex-república soviética de 9,5 milhões de habitantes, tem acusado os manifestantes de serem "marionetas" do Ocidente.

Os protestos antigovernamentais eclodiram na capital Minsk e em várias cidades do país na sequência da divulgação dos resultados oficiais, que garantiram ao Presidente Lukashenko um sexto mandato consecutivo, com 80% dos votos.

Em simultâneo, apelou à ONU para "condenar o uso excessivo da força" contra os manifestantes por parte das forças de segurança e convocar uma sessão especial do Conselho de Direitos Humanos para discutir a crise no país, na sequência das presidenciais de 9 de agosto, que a oposição considera fraudulentas.

"O povo bielorrusso precisa da ajuda das Nações Unidas", defendeu Tikhanovskaya numa intervenção por videoconferência durante uma reunião informal do Conselho de Segurança (CS) impulsionada pela Estónia.

A líder da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskaya, exigiu esta sexta-feira perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) o uso de "todos os mecanismos", incluindo sanções, para terminar a "violência" e as "violações dos direitos humanos" perpetradas pelo Governo de Alexander Lukashenko..

Tikhanovskaya, 37 anos, também solicitou o envio imediato de observadores internacionais para que documentem a situação no terreno.

"Quero deixar muito claro: a colaboração com o regime do senhor Lukashenko neste momento significa apoio à violência e à violação descarada dos direitos humanos", insistiu.

Em simultâneo, a antiga professora de inglês e candidata da oposição unificada, mas com reduzida experiência política, assegurou que a sua corrente está disposta a iniciar um diálogo com todas as partes e países que respeitem a soberania e a integridade territorial da Bielorrússia.

A situação do país não está incluída na agenda oficial do CS, mas foi hoje abordada em formato informal, uma decisão muito criticada pela Rússia.

O embaixador adjunto da Rússia na ONU, Dmitri Polyanskiy, assegurou que ninguém nega que algumas das intervenções policiais contra os manifestantes na Bielorrússia tenham sido inapropriadas, mas sublinhou que a situação está a ser investigada e que ações deste género também ocorrem em numerosos países, sem que tal implique uma ameaça para a paz e segurança internacionais.

Nesse sentido, Polyanskiy questionou se as potências ocidentais estariam dispostas a que o CS discutisse as mobilizações dos "coletes amarelos" em França ou do movimento "Black Lives Matter" nos Estados Unidos, que também registaram choques violentos entre forças policiais e manifestantes.

O diplomata russo definiu a atual situação na Bielorrússia como uma "interferência descarada de poderes estrangeiros" com o objetivo de uma "alteração de regime".

Na reunião participaram os ministros dos Negócios Estrangeiros de diversos países do leste e norte da Europa, que denunciaram em simultâneo com as potências ocidentais os alegados abusos contra a oposição e manifestantes pelo regime de Lukashenko.

Os EUA, União Europeia e diversos países vizinhos da Bielorrússia rejeitaram a recente vitória eleitoral de Lukashenko e condenaram a repressão policial, e em simultâneo exortaram Minsk a estabelecer um diálogo com a oposição.

A oposição bielorrussa, que nega estar por detrás dos protestos que considera "espontâneos", pede o fim da repressão, a libertação dos presos políticos e apelaà comunidade internacional para reconhecer Tikhanovskaya presidente legítima do país.