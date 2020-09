Vitória de Guimarães bate Académico de Viseu em jogo-treino

O Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, venceu o Académico de Viseu, da II Liga, por 1-0, num jogo-treino realizado em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, informou o clube vimaranense no sítio oficial.

O médio francês Janvier, promovido ao plantel principal dos minhotos nesta época, depois de ano a jogar na equipa B, marcou o único golo do desafio, ainda na primeira parte.

O Vitória começou o encontro com Bruno Varela na baliza, Sacko, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Jonas Carls na defesa, Mikel Agu, André André e Janvier no meio-campo e Marcus Edwards, Rochinha e Noah Holm no ataque.

A formação treinada por Tiago Mendes alcançou a segunda vitória em dois jogos de pré-temporada, após ter batido a equipa B do Vitória (3-2), e terminou o estágio em Quiaios, tendo novo particular agendado para quarta-feira, frente ao vizinho primodivisionário Moreirense.

Já a equipa viseense, treinada por Sérgio Boris, averbou a primeira derrota da pré-época, após os empates com Sporting da Covilhã (1-1), Vilafranquense (0-0) e Trofense (2-2) e o triunfo sobre o Recreio de Águeda (2-1).

O Académico de Viseu começa a edição 2020/21 da II Liga com a receção à Académica, às 11h00 de 12 de setembro, um sábado, enquanto o Vitória de Guimarães estreia-se na I Liga diante do Belenenses SAD, também em casa, às 21h15 de 18 de setembro, uma sexta-feira.