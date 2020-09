João Carlos Teixeira troca Vitória de Guimarães pelo Feyenoord

O Vitória de Guimarães comunicou, esta sexta-feira, a venda de João Carlos Teixeira ao Feyenoord, da Holanda.

No site oficial, o clube vitoriano informa que chegou a acordo com o Feyenoord para a transferência do médio, de 27 anos, por valores não divulgados, mais prémios por desempenho. O Vitória mantém, ainda, uma percentagem dos direitos económicos de João Carlos Teixeira.

Por sua vez, o Feyenoord revelou que João Carlos Teixeira assinou contrato válido até 2022, isto é, para as próximas duas temporadas.

João Carlos Teixeira, de 27 anos, cumpriu duas temporadas ao serviço do Vitória de Guimarães, tendo marcado 10 golos em 53 jogos. Todos os golos foram apontados esta época, num total de 30 partidas.

O médio-ofensivo foi formado no Sporting e no Liverpool, antes de rumar ao FC Porto, em que fez apenas 10 jogos. Seguiu por empréstimo para o Braga e, em 2018/19, transferiu-se em definitivo para Guimarães.