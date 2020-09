Farense contrata Madi Queta ao FC Porto

O Farense anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Madi Queta.

No site oficial, o clube algarvio informou que chegou a acordo com o FC Porto para a transferência definitiva do extremo português, de 21 anos.

Madi Queta assinou contrato válido para as próximas três temporadas, precisamente a duração do contrato que tinha com o FC Porto.

O avançado, a que o Farense "deixa os mais sinceros votos de sucessos pessoais e desportivos", pode finalmente estrear-se na I Liga, depois de três épocas a atuar pela equipa B do FC Porto, no segundo escalão.

Madi Queta foi formado no FC Porto, mas não chegou a estrear-se pela equipa principal. Na última época, fez um golo em 25 jogos pela equipa B.