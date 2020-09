Boavista perto de assegurar campeão do mundo

O Boavista está perto de assegurar a contratação do Adil Rami, campeão do mundo em 2018 pela França, de acordo com "La Voix du Nord".

Explica o jornal que Rami estava próximo do Reggina, da segunda divisão de Itália, contudo, num volte-face de última hora, tudo mudou. O central, de 34 anos, já estará no Porto, para assinar pelo Boavista.

"La Voix du Nord" acrescenta que Rami aterrou no Porto na quinta-feira à noite e fará os obrigatórios testes médicos durante a tarde desta sexta-feira, antes de assinar contrato de duração desconhecida.

A confirmar-se, este será o sexto campeonato que Rami experimenta. O central, que conquistou o Mundial 2018 e a Liga Europa em 2016 pelo Sevilha, já jogou em Espanha (Valência e Sevilha), Itália (AC Milan), França (Lille e Marselha), Turquia (Fenerbahçe) e Rússia (Sochi).

Na última época, após deixar o Marselha, Adil Rami dividiu-se entre Fenerbahçe e Sochi. Fez sete jogos pelos turcos e nenhum pelos russos.