Boavista anuncia Adil Rami, campeão do mundo em 2018

O Boavista anunciou a contratação do defesa Adil Rami, campeão do mundo em 2018 pela França.

O central de 34 anos já esteve no Estádio do Bessa e assinou um contrato válido por duas temporadas com o clube português.

De acordo com a imprensa francesa, Rami estava próximo do Reggina, da segunda divisão de Itália, contudo, num volte-face de última hora, tudo mudou.

Rami conquistou o Mundial 2018 e a Liga Europa em 2016 pelo Sevilha, e já jogou em Espanha (Valência e Sevilha), Itália (AC Milan), França (Lille e Marselha), Turquia (Fenerbahçe) e Rússia (Sochi).



Na última época, após deixar o Marselha, Adil Rami dividiu-se entre Fenerbahçe e Sochi. Fez sete jogos pelos turcos e nenhum pelos russos. No total, Adil Rami soma 34 internacionalizações pelo clube axadrezado.

Rami é o 10º reforço da temporada para a equipa treinada por Vasco Seabra, depois de Léo Jardim, Ricardo Mangas, Jesus Gómez, Hamache, Nuno Santos, Javi García, Show, Paulinho e Bengueché.