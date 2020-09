Armacenenses desiste da participação no Campeonato de Portugal

O Armacenenses anunciou, em comunicado, que vai abdicar da participação no Campeonato de Portugal, devido às dificuldades financeiras causadas pela pandemia da Covid-19 no futebol.

"Devido à pandemia que assola o mundo, com todas as graves repercussões sociais e económicas daí resultantes, e à imprevisibilidade da duração e consequências futuras da mesma, entendemos que não existem condições para a participação da nossa equipa sénior naquela tão exigente competição", pode ler-se no comunicado do clube de Faro.

O emblema algarvio já tinha comunicado a decisão aos sócios, numa Assembleia Geral realizada a 16 de julho de 2020. "Trata-se de uma decisão que foi difícil tomar mas que foi bastante ponderada e analisada pelos órgãos dirigentes do clube".

"Acima de tudo estão os superiores interesses deste clube, que queremos manter estável e cumpridor pelo que esperamos a compreensão de todos os sócios e simpatizantes do clube", pode ler-se.

A decisão surge no mesmo dia em que foram sorteadas as séries e o calendário para a temporada 2020/2021 do Campeonato de Portugal, que tem, esta época, um formato diferente.

O Armacenenses iria disputar a Série H da prova, com o Pinhalnovense, Amora, Lusitano de Évora, Juventude de Évora, Moura, Vitória de Setúbal, Louletano, Mineiro Aljustrelense, Esperança de Lagos, Moncarapachense e Olhanense.

A introdução de uma nova equipa na prova pode obrigar a uma nova reorganização das séries. Esta temporada, o Campeonato de Portugal terá em disputa o acesso à II Liga, como habitual, e à III Liga, uma nova divisão que entrará em atividade na próxima temporada.

O Armacenenses estava no Campeonato de Portugal desde a época 2016/17, quando venceu a primeira divisão distrital da AF Algarve.