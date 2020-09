West Bromwich contrata Cédric Kipré ao Wigan

O West Bromwich Albion (WBA) anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Cédric Kipré ao Wigan Athletic.

O central francês, de 23 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas, isto é, até ao final de 2023/24.

O Wigan desceu do Championship, segundo escalão do futebol inglês, à League One, terceira divisão, mas Kipré dá o salto para a Premier League, pela mão do recém-promovido WBA.

Kipré completou a formação no Leicester, antes de rumar ao Motherwell. As boas exibições na Escócia valeram-lhe a mudança para o Wigan, clube que representou durante as duas últimas temporadas.

No WBA, Cédric Kipré será companheiro de equipa do extremo luso-brasileiro Matheus Pereira, que foi formado no Sporting.