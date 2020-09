Messi diz que cláusula de rescisão de 700 milhões "não é aplicável". Liga discorda

O empresário de Lionel Messi defende que a cláusula de rescisão de 700 milhões de euros prevista no contrato com o Barcelona não é aplicável. Na resposta, a La Liga mantém a sua interpretação.

Em missiva enviada ao presidente da La Liga, Javier Tebas, Jorge Messi sublinha que "é óbvio que a indemnização de 700 milhões de euros, prevista na cláusula (...) 8.2.3.5., não é, de todo, aplicável".

No final de agosto, Messi comunicou ao Barcelona a intenção de acionar uma suposta cláusula prevista no contrato que lhe permitia rescindir a custo zero. Contudo, a Liga espanhola esclareceu, dias depois, que o internacional argentino só poderia deixar o clube pela via negocial ou pagando os 700 milhões de euros da cláusula de rescisão. Posição apoiada pelo Barcelona, que se recusa a negociar por Messi.

O agente de Messi discorda dessa interpretação: "Desconhecemos que contrato é que analisaram, e quais são as bases sobre as quais concluem que o mesmo contaria com uma 'cláusula de rescisão' aplicável no caso de que o jogador decidisse instar a extinção unilateral do mesmo, com efeito a partir da finalização da temporada desportiva 2019/20."

Para expor o "erro evidente" da Liga, Jorge Messi cita a cláusula 8.2.3.6. do contrato assinado entre o jogador argentino e o Barcelona.

"Esta indemnização [cláusula de rescisão] não se aplicará quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeito a partir da finalização da temporada desportiva 2019-2020", pode ler-se.

La Liga mantém posição

Contudo, neste vaivém de mensagens, a La Liga parece ter a última palavra. Em comunicado, em resposta à carta de Jorge Messi, o organismo argumenta que a interpretação do empresário "está descontextualizada e longe do seu estado literal".

Por isso, "reitera o comunicado publicado a 30 de agosto", em que declarava que Messi não poderia deixar o Barcelona a custo zero.

Leo Messi, de 33 anos, marcou 634 golos e conquistou 34 títulos pelo Barcelona, único clube que representou enquanto profissional. O argentino venceu um número recorde de seis Bolas de Ouro.



[notícia atualizada às 15h57]