Liga das Nações. Itália empata com a Bósnia e Holanda abre com vitória

A seleção italiana não foi além de um empate a uma bola, em casa, contra a Bósnia e Herzegovina no arranque de mais uma edição da Liga das Nações.

Edin Dzeko, avançado da Roma, abriu o marcador para a equipa bósnia, aos 57 minutos de jogo, mas a Itália não precisou de muito tempo para igualar, aos 67, por Sensi, assistido por Insigne.

No mesmo grupo, a Holanda recebeu e venceu a Polónia, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado por Bergwijn, do Tottenham, aos 61 minutos de jogo.

A seleção holandesa é treinada interinamente por Dwight Lodeweges, depois de Ronald Koeman ter deixado o comando técnico para assumir o Barcelona. A Holanda é finalista vencida da competição, que foi conquistada por Portugal, no Estádio do Dragão, em 2019.

Todos os resultados

Itália 1-1 Bósnia e Herzegovina

Holanda 1-0 Polónia

Escócia 1-1 Israel

Eslováquia 1-3 República Checa

Noruega 1-2 Áustria

Roménia 1-1 Irlanda do Norte

Lituânia 0-2 Cazaquistão

Bielorrússia 1-1 Irlanda do Norte